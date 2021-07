Penélope Cruz, a Pilar Bardem: "No se puede soñar una suegra mejor"

La actriz Penélope Cruz ha dedicado unas palabras de despedida a través de Instagram a la recientemente fallecida Pilar Bardem, también intérprete y madre de su marido, Javier Bardem, en las que entre otras cosas señala que "no se puede soñar una suegra mejor". "Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo", afirma la protagonista de Volver.

Cruz, que ha acompañado su escrito del fotograma de una escena de la película Carne Trémula (1997) donde actuaron para Pedro Almodóvar, ha querido recordar aquel trabajo conjunto: "Si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma".

La actriz, que contrajo matrimonio con Javier Bardem en 2010, ha recordado asimismo en su mensaje la activa faceta de su suegra por la mejora de las condiciones de los actores y de la sociedad en general. "Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable", ha dicho.

Cruz ha compartido un fotograma de la película Carne Trémula, en la que ha compartido pantalla con su suegra bajo las órdenes de Pedro Almodóvar

El mensaje, en el que los agradecimientos se extienden hasta el final ("Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. ¡Y tu humor!"), concluye con una sencilla, afectuosa y sentida despedida hacia la abuela de sus hijos: "Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias, Pilar".

Pilar Bardem falleció este sábado en Madrid a los 82 años a causa de "una crisis respiratoria" por la que llevaba varios días ingresada en un hospital de Madrid. En su dilatada carrera participó en más de ochenta largometrajes, entre ellos Nadie hablará de nosotras hasta que hayamos muerto, de Agustín Díaz Yanes y por la que ganó el Goya a mejor actriz de reparto en 1995; Carne Trémula (1997) de Pedro Almodóvar, Sin noticias de Dios (2000), María Querida (2004), Alatriste (2006) o Rey Gitano, en la que fue una de sus últimas interpretaciones en 2015.