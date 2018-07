Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los 'Emmy'

Penélope Cruz y Antonio Banderas están nominados a los Emmy 2018 que, como cada año entrega la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Penélope Cruz ha conseguido su primera nominación a los premios de la televisión estadounidense por su encarnación de Donatella Versace en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. La actriz madrileña opta al premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión. Sus rivales serán su compañera Judith Light, Adina Porter por American Horror Story: Cult, Merritt Wever por Godless, Letitia Wright, por Black Museum (Black Mirror) y Sara Bareilles por Jesus Christ Superstar Live In Concert.

Junto a Cruz aparecen en esta serie el venezolano Édgar Ramírez, que da vida a Gianni Versace, y el puertorriqueño Ricky Martin, que encarnó a Antonio D'Amico, pareja de Versace.

Por su parte, Banderas está nominado al premio a mejor actor protagonista en una miniserie o película para televisión por su papel en la producción de National Geographic Channel Genius: Picasso. Los rivales del malagueño en la lucha por el Emmy son Beneddict Cumberbatch por Patrick Melrose, Darren Cris por American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, Jesse Plemons por Black Mirror, Jeff Daniels por The Looming Tower y John Legend por Jesus Christ Superstar Live in Concert.

Samira Wiley y Ryan Eggold fueron los encargados de anunciar la lista de nominados a los galardones que premian las mejores series estrenadas, al menos en la mitad de su temporada, entre 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

La 70ª edición de los Emmy 2018 tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles y será retransmitida en directo por la cadena NBC. En España la ceremonia se podrá ver en exclusiva en Movistar+.

JUEGO DE TRONOS. La serie, que ha ganado más premios en la historia de los Emmy, partirá como favorita en la gala de los premios más importantes de la industria televisiva estadounidense al lograr 22 candidaturas. A pesar de acumular 38 premios, la ficción tendrá que enfrentarse en las categorías principales (mejor serie drama y mejor actor de reparto) a The Americans, The Crown, The Handmaid's Tale, Stranger Things, This is Us y Westworld.