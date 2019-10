Ana Peleteiro: "Quiero ser madre a corto plazo"

La atleta gallega Ana Peleteiro ha manifestado su deseo de ser madre a corto plazo y así lo ha reflejado en el contrato que le liga a su patrocinador, la marca alemana de ropa deportiva Adidas, que reaccionó de manera positiva ante los deseos de la gallega cuando renovó el contrato el pasado septiembre. "Javier Zapata, en nombre de la firma, me dijo: No va a repercutir nada en tu contrato aunque un año te quedes embarazada y no compitas", reveló.

Peleteiro quiso ser sincera desde el principio con la marca a la que "debe todo" y que desde sus inicios en las pistas confió en ella. "Han sido mi principal aliado", dijo en una entrevista tras el acto de presentación de la campaña 'Dedícate 1 minuto' de la Asociación Española contra el Cáncer.

"Aunque estés embarazada puedes seguir entrenando y una vez que se da a luz a los 40 días se puede empezar a ejercitarse"

La campeona de España de triple salto tiene claro que "algunas lesiones pueden ser peores que un embarazo" ya que presentan plazos de recuperación más largos como, por ejemplo, un tendón de Aquiles que se recobra en seis meses. "Es absurdo que rescindan el contrato por estar embarazada y no pase nada si tienes una lesión de larga duración".

La atleta, que quedó sexta en triple salto en los Mundiales Doha sin estar en óptimas condiciones físicas, tiene claro los plazos de las gestantes. "Aunque estés embarazada puedes seguir entrenando y una vez que se da a luz a los 40 días se puede empezar a ejercitarse".

"Si quiero luchar por los derechos de la mujer, no puedo esconder eso, la mujer tiene derecho a ser madre cuando le apetezca y no perder sus derechos" y recordó a la tenista Serena Williams que supo "proteger el embarazo" y anunciarlo antes.

Y se mostró en desacuerdo con las formas que usó la velocista norteamericana Allyson Felix con su esponsor (Nike) al comunicarle que había sido madre: ¿Si quieres luchar por los derechos de la mujer no puedes esperar a dar a luz, eso no ayuda a las mujeres".