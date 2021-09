Peleteiro arrasa en 'El hormiguero'

La atleta gallega Ana Peleteiro, que logró el bronce olímpico en triple salto, fue la invitada este martes de El hormiguero. Con Pablo Motos, la de Ribeira aprovechó para salir al paso de la polémica tras decir que es "negra": "Nunca me han hecho un desprecio por ser negra ni me han encasillado como extranjera, pero no es el caso de Ray Zapata". Y zanjó la cuestión: "La diferencia nos enriquece".

Peleteiro también habló del sexo en la Villa Olímpica. "A ver, como en todo el mundo, si sueltas a hombres y mujeres de todo el mundo, que están todos buenísimos y llevamos, además un año o mucho tiempo cuidándote por el covid y discotecas cerradas desde hace mucho tiempo. Llegas allí y eso es un desenfreno. Yo no viví eso y sí que creo que fueron los Juegos que menos de eso hubo, pero se respira que todo el mundo está luciéndose. Te pones el modelito de España y si cae, cayó".

.@apeleteirob responde contundentemente a la polémica que generó sus declaraciones #PeleteiroEH pic.twitter.com/IM0BjDUFKf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

“Conseguí verme en tercera persona. Ahí pude juzgar mi técnica” El trabajo mental de @apeleteirob ante los @Tokyo2020es #PeleteiroEH pic.twitter.com/lLUa3y5Fsh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

Con su habitual desparpajo, la gallega también admitió que, pese a que "la competición es lo mismo que un Mundial", en la Villa Olímpica "te puedes encontrar a Djocovic y que te salude". "O estar con Pau Gasol, que no le veía desde que yo era menor de edad", añadió.