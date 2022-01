Pedroche: "Hay gestos que me hacen sentir mal, muy mal"

Cristina Pedroche ha admitido que "están siendo días difíciles" para ella. Tras el éxito de audiencia alcanzado en Nochevieja –Antena 3 consiguió desbancar a TVE como la cadena más vista para seguir la campanadas– la presentadora ha decidido sincerarse en una publicación en sus redes sociales.

"Hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", explicó la colaboradora de Zapeando que ha decidido abandonar las redes de forma temporal. "Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad", apuntó.

Pedroche explicó que las buenas sensaciones que vivió durante la grabación del programa dieron paso a un aluvión de críticas en redes sociales por su arriesgada apuesta luciendo un vestido de Manuel Piña y una casco.

"Cada 31 yo me quedo totalmente desnuda en cuanto a sentimientos y lo doy todo", apuntó la presentadora, consciente de que han conseguido "algo histórico para el mundo de la televisión".

"Este año quería que fuera el más especial, y os juro que esa noche lo disfruté muchísimo. Estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma, orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz de poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña", aseguró.

La presentadora dio a las gracias a todos los que la han apoyado y entienden el "trabajazo que hay detrás, porque por vosotros vale la pena todo"