Pedroche da a luz a una niña

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son padres. La presentadora —de 34 años— dio a luz este viernes a su primera hija junto con su pareja, de 43 años. El parto se produjo sobre las 4.15 horas de la madrugada en el Hospital de Montepríncipe en Madrid, en el que había sido ingresada a las siete de la tarde.

Así lo adelantó la revista Semana, una noticia que horas después confirmaron los estrenados padres en sus respectivas cuentas de Instagram. "Te amaremos y protegeremos siempre", publicó la madre, junto con una foto en la que aparece ella tumbada en la camilla del hospital con la niña en el pecho y la mano de su pareja y la suya sobre el bebé.

Además, la pareja también desveló el nombre su hija, Laia Pedroche Muñoz, poniéndole el apellido de la madre antes que el de su padre.

Según la publicación, el parto fue natural y sin complicaciones, y la comunicadora no estaba ingresada en la planta de maternidad, sino en otra ala del hospital para evitar filtraciones. "La madre y su retoño están bien. Ha sido un parto rápido, sin complicaciones", publicó la revista.

El parto tuvo lugar este viernes, pero un día antes Pedroche publicó una foto suya en redes sociales en la que —ahora se entiende— daba una pista de lo que venía. "Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer, hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando", publicó ante todos sus seguidores.

El nacimiento de la pequeña pone el broche de oro a la relación de Pedroche con el chef Dabiz Muñoz. Anunciaron a finales de año que estaban esperando un niño a modo de bombazo informativo con el vestido que la misma escogió para dar las campanadas. Una noticia que se vieron obligados a difundir, pues, en un principio, querían mantenerlo en secreto, pero los medios de comunicación se adelantaron.

Esta filtración afectó a la pareja, ya que les habría gustado comunicar el embarazo a su manera. "Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", comentaron.

En cuanto al embarazo también compartió sus "miedos". "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras y las críticas", publicó. A pesar de eso, Pedroche disfrutó en todo momento de su embarazo con sus seguidores, a los que ha mantenido actualizados en redes durante los últimos meses. Incluso con la publicación de una carta dedicada a su hija.