Pedro Volta: "De momento no volveré a hacer este truco"

El mago pontevedrés Pedro Volta ya está recuperado del incidente que casi le cuesta la vida el pasado fin de semana en el III Festival Internacional de Magia Navacerrada Ilusiona en la localidad madrileña. Emulando a Houdini, el ilusionista intentó zafarse de una camisa de fuerza en un tanque lleno de agua y cerrado con candados.

Este domingo ha concedido una entrevista al programa de Telecinco Viva la Vida. Volta aseguró que ya había realizado el truco "quince veces", aunque esta última fue la menos afortunada y la que más repercusión ha tenido.

"La camisa de fuerza estaba muy apretada y con el esfuerzo de soltarme una manga y quitarme la correa, gasté todo el oxígeno", narró el mago en el espacio televisivo.

A partir de ahí, el ilusionista ya no recuerda nada. "No soy consciente de cuando me voy. Pasan unos minutos, sé que estoy en un espacio vacío y empiezan a aparecer caras. No sabía qué pasaba", aseguró. Entonces, vio que todos los que lo rodeaban empezaron a llamarlo por su nombre. "¿Por qué me llaman? Me preguntaba. Entonces fue cuando me di cuenta y todo se volvió real. La gente gritaba mi nombre", contó.

El ilusionista quiso dar las gracias a los servicios de emergencias que se encontraban en el lugar y gracias a los que, por la velocidad con la que actuaron, pudo salvar la vida.

"No sufrí. No tuve sensación de ahogamiento. Me quedé como dormido", relató Volta. "Pido perdón a toda la gente que se ha angustiado. Los magos queremos hacer un número de tensión. Somos como niños que necesitamos que alguien nos recuerde. La magia es muy bonita", recalcó.

También quiso dejar una cosa clara: "De momento no volveré a hacer este truco".