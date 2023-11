Pedro Ruiz sale del "sarcófago" para volver a TVE con un único nuevo programa

Nada del otro mundo, así se llama el programa especial con el que Pedro Ruiz "sale del sarcófago" y regresa a TVE tras 20 años, una propuesta televisiva -aún sin fecha de emisión- que hará que el público "salga con una sonrisa" y con la sensación de que el mundo "es un poco más amable".

Así lo ha manifestado esta mañana Ruiz durante la presentación de este programa (producido por El Terrat) en el que entrevistará a la cantante Rozalén y a la influencer Dulceida, pero donde también se enfrentará a una entrevista sorpresa, ya que considera que "enfrentarse" a alguien por primera vez "lo hace más sincero".

Pero, ¿qué se encontrará el espectador en Nada del otro mundo? Pues según su presentador "exactamente eso, nada": "No creáis que le hemos puesto este título por ponernos una venda antes de la herida, sino que yo creo que en la televisión nadie hace nada del otro mundo, o se canta o se interpreta o se concursa".

"Consecuentemente –ha añadido– lo que hacemos aquí es procurar que la gente pase un buen tiempo y un buen rato (...) Este programa sirve también para pararse y reflexionar un poco".

Eso sí, ha matizado Ruiz, en este programa han hecho "un poquito más de piruetas", así que habrá elementos como música en directo o sketches para que lo "aligeren" y le den un toque "divertido". Por ejemplo, entre los contenidos de este programa especial se ha permitido llenar el estadio Metropolitano de Madrid de 80.000 poetas que animan a Pablo Neruda (gracias a la postproducción).

"Escucharé, sí, pero a favor y sin querer juzgar, sin ensuciar ni hablar de los demás (...) Alguna vez he oído decir esto a Julia Otero, por ejemplo, que el invitado no es un toro para asestarle, ni para torearlo ni para lidiarlo, es una persona a la que hay que cuidar, agradezco siempre un tono amable, aunque me pregunten cosas difíciles", ha explicado.

Por lo tanto, Nada del otro mundo será eso, un programa con un "tono amable" tanto en las entrevistas como en el resto de contenidos.

Según ha desvelado Ruiz (Barcelona, 1947) Dulceida iba a ser la entrevistada sorpresa, pero por una "indiscreción" se enteró de su nombre. Aún así la quiso entrevistar y ella aceptó a la primera: "Cosa que le agradezco seguramente a su madre, porque ella no creo que tenga mucho contacto conmigo (...) Yo salgo de un sarcófago y no sé qué son los influencers", ha añadido entre risas.

En este punto, ha reconocido, prefirió entrevistar a esta joven que a Joaquín Sabina, quien estuvo "a punto" de ser uno de los invitados: "Lo digo con todo el respeto, pero son personas con las que ya he hablado muchas veces y entonces, al salir del sarcófago, me quería encontrar con un mundo que no conozco".

A sus 76 años, y con una gira teatral a las puertas así como en plena preparación de una película que dirigirá él mismo, el artista ha confesado que quiere llegar a vivir hasta los 156 años.

"Yo soy partidario siempre de romper con las cosas para hacer otras y luego me salen mejor o peor, pero creo que la vida está lo que viene, no en lo que ya está", ha agregado.

En cuanto a que Nada del otro mundo tenga continuidad, y no sólo sea un especial, Ruiz ha concluido que "hay que saber colaborar con lo inevitable" y lo que él no puede decidir no lo puede "evitar".