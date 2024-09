Kiko Matamoros, tras la muerte de Jimmy Giménez Arnau: "Pediré parte de sus cenizas"

La muerte inesperada del periodista y tertuliano Jimmy Giménez Arnau dejó desolados a muchos de sus compañeros de los distintos programas televisivos, especialmente del corazón, en los que llegó a colaborar como La noria o Sálvame. Entre ellos, Kiko Matamoros, que este miércoles hacía unas declaraciones, de las que se hicieron eco el digital 20Minutos y La Vanguardia, en las que decía que quería pedirle a su viuda, Sandra Salgado, parte de sus cenizas para derramarlas en el estadio del Santiago Bernabéu, como madridista que era.

''Si Sandra va a incinerar sus restos, yo sé que esto está prohibido, pero le voy a pedir unas pocas cenizas y las voy a echar en el Santiago Bernabéu. Perdón, parezco un gilipollas, pero sé que él estaría encantado'', dijo.

Una vasija con el mensaje 'Ahora vuelvo' para seguir molestando'

Matamoros también desveló que, hace años, en una entrevista Jimmy Giménez Arnau mostró su deseo de ser incinerado y que sus cenizas fuesen sumergidas "en los mares del sur dentro de una vasija que diga: 'Ahora vuelvo' para seguir molestando'', afirmó añadiendo que también le había expresado su deseo de reencarnarse en el polémico exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil.

Matamoros también dijo, sobre su muerte, en el programa Ni que fuéramos, del canal Quickie, que se quedó "seco" y que le tenía "mucho cariño". ''Me he quedado seco. Le tenía mucho cariño, he pasado grandes momentos con él, me he reído mucho con él. Recuerdo su época en la televisión gallega y que cobraba un programa en cajas de mariscos".

El tertuliano recordó que el periodista "cobraba en cajas de mariscos cuando trabajaba para la televisión gallega"

Boris Izaguirre: "Fue un hombre muy transgresor"

Otro de los famosos que recordó la figura de Giménez Arnau fue el escritor y presentador venezolano Boris Izaguirre, quien destacó que "fue un hombre muy transgresor y que también generó un tipo de modelo de cronista, periodista y escritor que, de alguna manera, también puede haberme influido a mí en lo que yo soy. Lamentablemente yo nunca tuve tiempo de tener con él esta conversación, pero siempre ha estado en mi cabeza un poco esa sensación de que quizás había mucho que aprender de él".

Albano: "Se ha marchado un grande"

El cantante Albano, amigo de Jimmy Giménez Arnau, también tuvo unas palabras sobre su muerte: "Hay algo que se queda vacío en el alma. Se ha marchado un grande", afirmó.

Ruiz de la Prada, Paz Padilla y Terelu

A su vez, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada indicó, sobre Giménez Arnau, que "era un tío divertidísimo y, para su época, muy sexy, muy atractivo; yo le quería un montón".

Por su parte, la humorista Paz Padilla dijo de su fallecimiento que "es una gran pérdida". Añadió que Giménez Arnau "era un transgresor, un provocador, un sarcástico; era un poco de todo".

Terelu dijo del periodista que "era ingobernable, un genio" y continuó: "Tener a Jimmy en un plató siempre sumaba". Añadió, en el programa de Ana Rosa en Telecinco, que siempre había tenido el apoyo de Jimmy. "Cuando he tenido un traspiés profesional, ha estado ahí", afirmó. "Y cuando he tenido una alegría, siempre he tenido su apoyo, su enhorabuena", dijo.