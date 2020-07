Paz Padilla: "Me imagino que tener tres hijos gais no es fácil"

Paz Padilla conversó este jueves en Sálvame con la madre de Miguel Frigenti, habitual colaborador del programa.

La entrevista se produjo en el marco de la explicación por parte del joven del bullying que había sufrido cuando era niño. "Me pegaron en mi pueblo por ir de la mano con mi novio", afirmó Frigenti.

Tras varias cuestiones, Padilla abordó a la madre: "Me imagino que tener tres hijos gais no es fácil, porque ya es complicada la educación de un hijo, ¿acudes a alguien? ¿Te informas? Explícame un poco porque me imagino que unos padres como ustedes, te habrás planteado miles de cosas".

La mujer respondió que "el tema gay siento que está sobredimensionado. Es una opción, es su libertad en la vida elegir su felicidad, entonces no considero que ningún profesional me tuviera que preparar para nada".

No obstante el asunto no se quedó aquí, ya que las declaraciones de Paz Padilla fueron tomadas por muchos usuarios de redes sociales como una ofensa a los homosexuales.