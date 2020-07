Paz Padilla, devastada tras despedir a su gran amor

EL MARIDO de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal Agarrado, falleció el fin de semana con 53 años a causa de un tumor cerebral. Hace apenas un año le detectaron dicha enfermedad y Antonio ingresó en el hospital durante varias semanas, aunque más tarde continuó con la recuperación en casa. No obstante, la actriz y presentadora decidió llevar el tema con la mayor discreción posible, tanto que ni siquiera sus compañeros sabían nada al respecto.

Antonio Vidal era abogado y vivía en Sevilla, separado de Paz por motivos laborales, ya que ella vive actualmente en Madrid junto a su hija, y gran apoyo, Anna.

Ambos se conocieron en Cádiz cuando eran jóvenes y mantuvieron un romance que se prolongó 14 años. Pero ella encontró trabajo en Madrid, y la relación no aguantó. Ambos se casaron con otras personas y tuvieron sendas hijas. Dos décadas más tarde, la vida les volvió a unir y terminaron casándose hace cuatro años en Zahara de los Atunes.

El funeral del marido de Paz se celebró en Zahara de los Atunes, el mismo lugar en donde la pareja se casó hace cuatro años

La presentadora compartió por aquel entonces fotos de la boda en su perfil de Instagram. Fue una ceremonia discreta que se celebró en la playa y a la que sólo acudieron familiares y amigos más cercanos.

Paz Padilla se despidió este lunes de su marido arropada por su familia y su círculo de amistades. El funeral se celebró en el mismo lugar donde se dieron el "sí quiero" hace unos años. La presentadora quiso mostrar el amor que sentía por su marido a través de un mensaje en una de las coronas de flores, que decía: "¿Te quieres casar conmigo? Te quiero my love".

Las flores acompañaron los restos de Antonio y en otra de las coronas, llevada por la hija de Paz, podía leerse un mensaje muy personal: "Hueles a algodón de la feria".

Sus compañeros de Sálvame se desplazaron hasta Andalucía para compartir los duros momentos con la presentadora. Alberto Díaz, uno de los directores del programa que presenta Paz, acudió al funeral junto al resto de colaboradores del espacio de Telecinco, que aseguraron que no conocían el complicado momento por el que estaba pasando su amiga.

Lydia Lozado contó en Socialité parte de la conversación que mantuvo en su encuentro con su compañera. "Ha sido un año muy duro, me dijo, y que los últimos seis meses han sido maravillosos, que han sido muy bonitos, que la despedida ha sido preciosa…", explicó Lydia. También le confesó que esta nunca dijo nada porque quiso mantener la noticia en privado y que su ausencia durante la cuarentena fue obligada por las condiciones sanitarias del momento.

"Me impresionó mucho cuando me dijo: 'Lydia, yo no podía llevar ese riesgo a casa'". Chelo García Cortés, por su parte, también se confesó muy sorprendida por lo ocurrido. Dijo que admiraba la fuerza de Paz y comprendía muchos de los comentarios que había hecho: "Qué lección nos ha dado a todos… de profesionalidad, de amor",dijo.

Paz Padilla se ha quedado viuda a los 50 años tras un año en el que su marido luchó contra el cáncer y ella intentó mantener la entereza y el buen humor.