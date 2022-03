Paz Padilla, tras su despido: "Estoy con la conciencia tranquila"

Paz Padilla reapareció el jueves en la televisión autonómica de Cataluña desde que hace unas semanas se conociera que fue despedida de Mediaset el 21 de enero. En la tarde anterior protagonizó una discusión con Belén Esteban por las vacunas contra el covid y se marchó del plató antes de que terminara Sálvame, el programa en el que era presentadora.

La gaditana restó importancia al despido: "¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora", dijo. "Dicen: Despedida Paz Padilla. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy open to work», explicó la gaditana en el programa Tot es mou de la cadena TV3.

En la entrevista, la actriz subrayó que "lo ha dado todo" y que está satisfecha con su trayectoria en Telecinco aunque haya concluido de manera imprevista.

FUTURO. En el horizonte se encuentra regresar a Canal Sur con algún espacio, predilección que nunca ha ocultado Paz que aunque ya está lejos de los platós en estos momentos aparece en Telecinco como Chusa en los nuevos episodios de La que se avecina.

Tras conocerse el despido de Paz Padilla de Mediaset fueron muchos los que señalaron a Belén Esteban como la culpable. La de Paracuellos se ha defendido en varias ocasiones declarando que ella no ha tenido nada que ver en el cese de la gaditana