Paz Padilla: "Me he casado seis veces. Yo lo celebro todo"

Paz Padilla se convirtió este martes en una de las primeras invitadas de La noche D, el programa de TVE que presenta Eva Soriano. La actriz y humorista gaditana dejó a los espectadores con la boca abierta a la hora de abordar el tema central del día: bodas, bautizos y comuniones.

Padilla confesó ante la sorpresa de todos que "me he casado seis veces. Dos con papeles, un total de seis sin papeles. Me gusta una fiesta y yo lo celebro todo".

El rito hindú

La humorista recordó con especial cariño la boda por el rito hindú que celebró con su marido Antonio —recientemente fallecido—. "Lo contraté todo y le pedí a quien me acompañaba que invitara a la gente. Tuve más de 200 invitados. Yo no conocía a nadie. Antonio en un primer momento me dijo que no y yo le dije que sí, 'que está todo preparado, el elefante y todo'".

Situaciones sentimentales

Más allá de las bodas, Paz Padilla dejó claro que "lo tengo todo". La gaditana relató entre risas que ha estado en la posición de novia, amante, divorciada, mal casa y viuda.