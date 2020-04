El escandaloso concierto de Paulina Rubio desde el confinamiento

La cantante mexicana Paulina Rubio está pasando el confinamiento en su casa en Miami. Desde allí ha retransmitido un concierto para sus seguidores en Instagram que le acabaría costando un aluvión de críticas y burlas.

Aunque el vídeo ya no se encuentra disponible en el perfil de la cantante, circulan múltiples copias del mismo a través de aplicaciones de mensajería y se han publicado diversos extractos del mismo en las redes sociales. En ellos se aprecia un comportamiento errático en la artista, que retransmitió el espectáculo a través de una webcam.

La cosa pintaba mal ya antes de comenzar con las canciones. En un primer momento del directo la lengua de Paulina se trababa al pronunciar "Me uno a esta causa, yo me quedo en causa", y tras unos instantes de vacilación retoma el hilo de lo que estaba diciendo para corregirse: "Yo me quedo en casa", solo una muestra de lo que vendría a continuación. Incluso tuvo alguna dificultad al articular la palabra "coronavirus" en un momento en el que parece estar leyéndola en un papel.

Justo después llegaría uno de los instantes más embarazosos de la conferencia, cuando la chica dorada inclina su cabeza hacia adelante, hasta donde se supone que estaría el escritorio (fuera de pantalla), y parece manipular alguna sustancia para aplicársela en su boca o nariz. Lo siguiente sería mandarle un beso a "Thalía, mi compañera", mientras se toca repetidas veces la nariz con la mano.

Cuando llega el momento de la música Paulina interpreta su tema Tal vez quizás del que parece no acordarse muy bien de la letra. En un punto llega a verse claramente que la está leyendo de un papel, lo que no le impide cometer algún que otro error.

La reacción en las redes sociales han desencadenado un sinfín de bromas y memes en los que se cuestiona la profesionalidad de la intérprete por su pobre actuación, así como se le reprocha un comportamiento compatible con el consumo de estupefacientes.