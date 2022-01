Paula Vázquez: "El hijo lo puedo hacer yo sola"

LA FERROLANA Paula Vázquez (1974) ha regresado al panorama de actualidad tras el éxito cosechado con el estreno de Celebrity Bake Off en Amazon Prime.

A través de su participación en el programa, donde ejerce de maestra de ceremonias junto al pontevedrés Brays Efe y donde compartió momentos insólitos con concursantes de la talla de Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Yolanda Ramos y Esperanza Aguirre, entre muchos otros, la gallega ha vuelto a posicionarse como una de las presentadoras del momento y de ahí el interés por conocer todos los detalles de su vida personal. Poco se sabía de ella desde que el mítico programa de Fama, ¡a bailar! llegó a su fin, pero ahora la actriz y modelo española quiere sincerarse y resolver las dudas de todos sus fans a través de una entrevista exclusiva que concedió a la revista Lecturas.

En ella se abrió en canal en lo que a su vida personal se refiere y, además, realizó confesiones que, como era de esperar, han generado un auténtico revuelo mediático.

"No necesito que venga un señor a hacerme un hijo. El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola, pero si se acerca alguien, bienvenido sea", afirma en el texto de la entrevista como respuesta a una de las cuestiones planteadas. Tal y como ella misma reconoce, su corazón no está atravesando su mejor etapa. Confiesa que aún no ha logrado encontrar a su media naranja, pero tampoco es algo que le preocupe especialmente teniendo en cuenta que, como afirma, "ya no espero a que aparezca el compañero ideal".

La afamada presentadora ha experimentado varios fracasos amorosos y es por ello por lo que se muestra tan firme como tajante a la hora de ser preguntada por la vida en pareja y sus posibles intenciones de ser madre. "Me gustaría disimular y decir que no puedo contaros, pero no hay nada", afirma respecto al amor.

Pareció preverlo hace seis años, cuando decidió congelar sus óvulos por si llegaba el día en el que el instinto maternal apareciese.

Por el momento ser madre no es una de sus prioridades, al contrario que tener pareja. Siempre le ha gustado enamorarse y compartir su día a día con la persona adecuada, pero tampoco es algo que necesite con urgencia.

Por otro lado, Paula Vázquez también ha hecho balance sobre su trayectoria profesional. Tal y como reconoce en la entrevista, hace unos años vivió una depresión severa, y desde entonces, sufre episodios de ansiedad. "Trabajando no me ha pasado nunca, es cuando paro. La vida real me supera. No me gusta", manifiesta.

En la actualidad, la renovada presentadora vive a caballo entre Madrid y Galicia, donde reside toda su familia.

La de Ferrol está volcada en sus diferentes compromisos profesionales y en el deporte que le ayuda a mantener "la cabeza controlada. Si no es fácil que se te vaya un poco", aseguró entre risas.