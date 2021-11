Paula Echevarría, sobre Bustamante: "No sabía hacer ni una tortilla francesa"

David Bustamante se ha convertido en uno de los finalistas de Masterchef Celebrity 6 demostrando una gran habilidad entre los fogones. Esta capacidad ha sorprendido a Paula Echevarría, su exmujer, que ha bromeado sobre las facetas del cantante.

La intérprete afirmó al programa Ya son las ocho que "no sabía hacer ni una tortilla francesa el tío y ahora se pone a cocinar".

"¿No te da un poco de envidia cuando ves a tu ex cocinando así de bien? De decir, de esto no me he beneficiado yo", preguntó el reportero. Echevarría respondió entre risas que "ahora te vas a poner a cocinar bien".

El reportero insistió en el asunto y preguntó a la actriz sobre si su expareja le podría enviar un "menú de Nochevieja". Echevarría zanjó la conversación con un "me ha ofrecido tuppers".