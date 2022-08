Paula Badosa pide disculpas tras decir que el catalán no es una lengua

En una entrevista con Lawn Tennis Association la tenista Paula Badosa, nacida en Nueva York pero criada en Cataluña, aseguró que el catalán no era una lengua. A la pregunta sobre cuántos idiomas hablaba, la joven respondía: "Español, catalán... Bueno, el catalán no es una lengua pero lo cuento igualmente... E inglés".

Las reacciones a estas palabras no tardaron en llegar. Algunas, como las de la Plataforma per la Llengua, quisieron restar hierro al asunto y animar a Badosa a hablar catalán orgullosamente. No obstante, no todas las respuestas fueron en esta línea, pues muchos usuarios de redes sociales criticaron a la tenista.

🗨 I tant que el català és una llengua, @paulabadosa: pots estar-ne plenament orgullosa!



🎾 T'animem a exercir de referent lingüístic arreu del món: segur que molts dels deu milions de parlants del català són seguidors teus! #Notexcusis 😊 https://t.co/tgGCL1EMPu — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) August 3, 2022

I Paula Badosa després del que ha dit es protegeix el compte. Mira que ets penosa — BarçaEnCatalà (@BarcaEnCatala) August 3, 2022

A mi me gustaba mas paula badosa cuando nadie tenia ni puta idea de quien era — Mejor Imbécil (@Nomebusquesque2) August 4, 2022

Aquest tenista també creia que el català no és cap idioma. pic.twitter.com/X6cax0SL4d — Jordi Serracant Carré (@JordiSerracant) August 3, 2022

Paula Badosa senzillament és ignorant, no cal donar-hi més voltes. — jordi català (@spaincrisis) August 4, 2022

Este jueves, en declaraciones a El matí de Catalunya Ràdio, Badosa ha pedido disculpas por lo dicho. "Estoy bastante decepcionada con todo esto, cuando hice la entrevista el entrevistador me dijo que no contaba como un idioma y por eso lo exprese así", ha señalado. "Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal", concluyó.