Paul McCartney afirma que Lennon fue el culpable de la separación de los Beatles

El músico Paul McCarney ha responsabilizado a John Lennon de la ruptura de los Beatles, banda que formaron junto a Ringo Starr y George Harrison y que se separó en 1970.

"Era John quien quería el divorcio", ha asegurado Paul McCartney en una entrevista a BBC Radio 4 que se retransmitirá de manera íntegra el próximo 24 de octubre, según un adelanto publicado este lunes por The Guardian.

Hasta ahora se pensaba que Paul McCartney fue el culpable de que se disolviera la banda hace más de 50 años, pero ahora el cantante y compositor británico ha revelado que fue Lennon el primero en buscar una salida: "Yo no instigué la división. Ese era nuestro Johnny".

McCartney, que cumplirá 80 años el próximo verano, ha afirmado que su intención era que el grupo continuara, porque, después de solo ocho años juntos, todavía estaban creando "cosas bastante buenas". "Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara", ha resaltado McCartney, quien ha definido esa época como "el periodo más difícil" de su vida.

El músico ha reconocido que, si Lennon no hubiera renunciado, la trayectoria musical de la banda habría sido "mucho más larga". "Podría haber sido. El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido separarse de la sociedad porque fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, por lo que siempre buscaba liberarse", ha explicado.

En la entrevista, el artista de Liverpool también hace referencia a las acusaciones de estropear el grupo al pedir a los abogados que resolvieran sus disputas o que se diga que fue él quien rompió la banda al responder a la pregunta de un periodista afirmando que los Beatles ya no existían: "Tuve que vivir con eso porque eso era lo que veía la gente. Todo lo que pude hacer es decir que no".

Respecto a su decisión de continuar su carrera en solitario, McCartney responde: "Detente ahí, no soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo que se iba de los Beatles".

McCartney asegura que John Lennon describió su decisión de marcharse de la banda como "bastante emocionante" y "más bien como un divorcio". Por su parte, los otros miembros del grupo, según apunta McCarney, se quedaron "para recoger los pedazos".