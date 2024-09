Vanessa y Javier: boda en Casamos! y 'edredoning' en Gran Hermano

Una de las parejas que más están dando que hablar en Gran Hermano 2024 es la formada por los ferrolanos Vanessa Bouza y Javier Mouzo. "Inseparables", al principio; pasión bajo las sábanas, después; discusiones; un amago de divorcio... Pero además de todo eso, los dos son viejos conocidos de los telespectadores gallegos: pasaron por Casamos! en 2016, el programa producido por El Progreso y Zenit Televisión que emite la Televisión de Galicia.

En el docureality los dos explicaron que se habían casado por primera vez tan solo ocho meses después de conocerse en 2011.

Sin embargo, los problemas en la pareja comenzaron poco después, cuando se fueron a trabajar a Cantabria.

Vanessa y Javier renovaron sus votos en 'Casamos!'

A raíz de su participación en el reality de Mediaset, ha sido la propia cadena autonómica quien ha rescatado y difundido en sus redes sociales el paso de Vanessa y Javier por Casamos!, el espacio televisivo donde parejas gallegas se dan el 'sí, quiero' en una ceremonia emitida por televisión

Vanessa y Javier optaron por renovar sus votos después de que, en 2015, el matrimonio hubiera pasado por una situación crítica en la que ella incluso le pidió unos días de distancia para ver si cambiaban las cosas.

Dúo artístico con 'Carpe Diem'

La pareja llamó la atención desde el primer día de Gran Hermano por ser compañeros de profesión con su dúo musical Carpe Diem. Una formación con un amplio bagaje en la verbena gallega que decidieron poner en marcha allá por 2014. "No hay nada más importante para nosotros que cada uno de los presentes baile, disfrute y sea partícipe de su fiesta", se definen.

Los protagonistas del primer 'edredoning'

Desde que comenzaron a convivir bajo el mismo techo en Guadalix, el matrimonio ha experimentado innumerables altibajos, con constantes discusiones pero también momentos de pasión, llegando a protagonizar el primer 'edredoning' del programa.

Amago de divorcio en el programa

En el último programa, Vanessa llegó a su límite y, en un momento de tensión, le pidió el divorcio.

Tras varias discusiones, Javier intentó reconducir la situación, pero Vanessa no le dio oportunidad alguna. "No tengo nada que hablar contigo... Si te vas, me da igual", declaró con firmeza.

Vanessa y Javier, al borde del divorcio 💔 ¿Será el primero que se produzca en la historia de Gran Hermano? #GHLímite2

"Amor, tenéis que ir a terapia", le aconsejó Daniela, otra concursante. Sin embargo, Vanessa respondió: "No tengo que ir a ningún lado. Lo que tengo que hacer es divorciarme, y así termino antes".

Ya en la madrugada, Javier confesó que no podía aguantar más. "Me largo de aquí... así no tengo que inventar una trama... Me voy a mi casa con mi hija, más feliz que nadie. Yo no vine para esto".

Mientras tanto, Vanessa continuaba: "Ten claro que porque tú te vayas, yo no me voy a ir". Javier respondió: "Si quieres el divorcio, pues nada. Déjame en paz. Quédate aquí, disfruta y triunfa". Cansado de las constantes peleas, Javier amenazó con irse definitivamente: "Estoy hasta el límite. Me voy". Vanessa, sin ceder, replicó: "Si quieres irte se acabó la relación...Te veo la mirada y no te conozco".