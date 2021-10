Una pareja se tatúa la cara de Charles Manson con las cenizas del criminal

Unha parella de estadounidenses cumpriu por fin a súa peculiar soño: tatuarse o rostro de Charles Manson coas cinzas do criminal mesturadas na tinta.

O medio de comunicación TMZ publica que Patrick Boos e a súa esposa Deanne pagaron 1.600 dólares por ambas as tatuaxes. Él decidiu situar o debuxo no coxa, mentres que ela elixiu a parte de abaixo da perna.

O seu tatuador, Ryan Almighty, conseguiu as cinzas a través de varias persoas que as recolleron cando se esparcieron no funeral de Manson.

TMZ recolle que a idea de Patrick, que xa tiña na súa cabeza tatuadas as palabras Helter Skelter –que Manson sacou da canción homónima dos Beatles– é continuar coa súa colección de tatoos inspirados no criminal.