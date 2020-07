La pareja Smith, cara a cara

La pareja de Jada Pinkett y Will Smith marcó el récord de la emisión más vista de Facebook en 24 horas al sumar más de 15 millones de espectadores con un vídeo en el que ambos discuten una infidelidad durante su matrimonio.

La emisión, que este lunes acumula ya un total de 21 millones de visualizaciones, forma parte del programa Red Table Talk, conducido por Pinkett y fuente de decenas de titulares en medios de comunicación tras contar con su marido Will Smith como invitado el pasado viernes.

El anterior récord de espectadores en un solo día también lo marcó este formato, con una entrevista a Jordyn Woods vista entonces por 7,6 millones de usuarios, recordó el diario Deadline.

En la conversación que mantuvo la pareja, Pinkett, de 48 años, admitió a su marido que tuvo un romance con el cantante August Alsina hace años, cuando ya estaban casados.

La declaración de la mujer y la reacción de Smith, quien quitó peso al asunto diciendo que fue algo que pasó "hace años", se convirtieron en uno de los asuntos más comentados en redes sociales durante todo el fin de semana, puesto que ambos habían negado ese romance extramatrimonial anteriormente.

Aunque la pareja había negado los rumores de infidelidad, Jada reconoció que llegó a iniciar un romance con August Alsina

Tanto Jada como Will aseguraron que cuando se dio la situación su relación pasaba por horas bajas y estaba prácticamente acabada.

"Todo comenzó cuando él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud mental", aseguró Jada antes de confesar que "a medida que pasó el tiempo" se metió en un "enredo" romántico.

Una palabra que no convenció a Will ya que no dudó en preguntarle a qué se refería realmente cuando hablaba de enredo. Una cuestión a la que su mujer contestó enseguida: "Fue completamente una relación. Una relación en la que me di cuenta de que nunca se puede encontrar la felicidad fuera de uno mismo".

"Aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mi inmadurez e inseguridad emocional" describió también Jada,a quien le pareció raro que "esto salga a la luz ahora", ya que fue el propio Alsina el que decidió finiquitar el romance.

August Alsina, que anteriormente aseguró que mantuvo una relación con Jada después de hablar con el propio Will sobre la posibilidad de entrar en una "relación abierta", no tardó en pronunciarse en redes sociales sobre este encuentro marital.

"Imagina que no sabes cómo encargarte del negocio que te paga. Entiendo todo los mensajes subliminales y puedes llamarme como quieras", escribió.

Una cita que no ha dejado muy claro a quién se refiere en particular ya que, seguidamente escribía, "el problema es que te metas en temas en los que no tienes nada que ver ¡Vete a jugar con mami no conmigo!".

En cuanto a la familia Smith, medios estadounidenses publicaron que la pareja se ha retirado a las Bahamas con su hija Willow, de 19 años. Según la revista Page Six la familia está en un resort de Tiger Woods mientras su declaración aún capta la audiencia de la red social más utilizada del mundo.