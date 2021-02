La Pantojita la lía, ¿embarazada?

Da igual que Anabel Pantoja esté en el plató de Sálvame Diario o no, cada cosa que hace se convierte en viral y revoluciona a los medios de comunicación y a sus seguidores. En esta ocasión no ha sido ella quien ha colgado una fotografía a su perfil de Instagram que ha revolucionado el panorama mediático, si no su novio, Omar Sánchez.

El negro (así los llama la colaboradora de televisión) ha publicado una imagen en la que sale tocándole la tripita a Anabel Pantoja, una fotografía que no tiene texto, pero que si lo tuviera podría ser perfectamente el anuncio de embarazo que la pareja. Nada más colgar la publicación en su perfil de Instagram, Omar ha recibido muchísimos comentarios por parte de sus seguidores y que ha desatado la alarma de un posible embarazo por parte de la "sobrinísima" de Isabel Pantoja.

En Socialité se han puesto en contacto con la joven para aclarar el asunto, incluso la propia María Patiño ha intentado llamarla, pero la sobrina de la tonadillera no contesta. ¡Con lo fácil que es desmentir un bulo! Pero así ha permanecido la pareja, callada, porque Omar tampoco cogió el teléfono ni respondió a los mensajes de los periodistas.

Sea como sea, está claro que publicando esta foto, la han liado pero bien.

Se entiende, no obstante, que no es un embarazo, ya que si Anabel se hubiese quedado encinta lo comunicaría ella misma a través sus redes sociales, extremo que no ha hecho. Cabe recordar que la colaboradora siempre se ha mostrado en su perfil de Instagram sin complejos, y nunca ha tenido reparo en exponer su cuerpo al natural, con sus curvas. De esta manera, se trataría de una broma que ha gastado la pareja tomándose esta fotografía. Una imagen que, se espera, va a ser muy comentada, ya que lo que hace la sobrina de Isabel Pantoja siempre causa mucho revuelo informativo.