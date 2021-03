"Eso tú, que para eso te pagan"

Además de ser la mejor, o una de las mejores, en las pistas, Ana Peleteiro también se desenvuelve como pez en el agua en los platós de televisión.

Durante su última participación en el programa El Desafío, la gallega ha tenido un encontronazo con Santiago Segura, al que le dio una respuesta muy aplaudida en redes sociales.

Tras su actuación, el director de cine le comentó: "Una vez me dijiste: Claro, es que me has dado menos nota. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?".

Peleteiro respondió: "Eso eres tú, que para eso te pagan". Santiago Segura no se lo tomó del todo bien, afirman que "te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja".

Ana mostró total indiferencia a las palabras del actor tras criticar su comportamiento, admitiendo que "todos han hecho un gran trabajo".

Segura culminó con que "en las pistas te voy a aplaudir a muerte. Ahí sí quiero que ganes".