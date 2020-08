El padre de Spears estalla ante las acusaciones del movimiento #FreeBritney

2007 supuso un antes y un después para, ya que tras sufrir un episodio de crisis nerviosa captado por los paparazzis, su padre () y su abogado () controlan prácticamente todos sus movimientos bajo un régimen de custodia legal. La princesa del pop cuenta con un afianzado grupo de seguidores que llevan apoyándola desde que saltó a la fama con su álbum debut Baby One More Time, tanto que sus fans han creado el movimiento ‘FreeBritney’ reclamando lade la cantante.Otros famosos comotambién apoyan esta iniciativa, y en las calles se organizan manifestaciones pidiendo justicia para Britney, declarada "incapacitada" en 2007.Este movimiento ha ido adquiriendo fuerza en redes, sobretodo últimamente, alegando que Jamie Spears, el padre de la artista, se estaría aprovechando de su hija para controlar su vida, algo que le ha hecho estallar y ha querido dara Page Six.Cansado de ser el malo de la película, el Jamie se defendía alegando que "todos esos teóricos de la conspiración no saben nada" y restando importancia al movimiento en favor de su hija, se mostraba tajante: "Será laquien decida lo que es mejor para mi hija. No es asunto de nadie más".Según cuenta, los seguidores de la cantante han ido mucho más allá, llegando aal padre de la misma: "Es horrible, no queremos ese tipo de fans". También ha desmentido las acusaciones sobre su supuesto aprovechamiento de la fortuna de Britney: "Tengo que dar cuenta de todos mis gastos ante el juez. ¿Cómo podría robarle algo?".Jamie solicitó la tutela temporal de su hija en 2008 tras algunosque supusieron el declive de la cantante de cara al ojo público. Un divorcio complicado, su enfrentamiento con los fotógrafos o la lucha por sus hijos contra su padre fueron los detonantes para llegar hasta esta decisión. Esta situación ha provocado tensiones dentro de la familia. El hermano de Britney, Brian, se ha posicionado a favor de Spears afirmando que "tener a alguien que te diga lo que tienes que hacer debe ser frustante". El próximo 22 de agosto será el juez que tome la decisión sobre la futura indepencia de la cantante.