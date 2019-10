Unos padres denuncian trato de favor a Pilar Rubio en un hospital privado

La denuncia pública de un hombre a través de las redes sociales ha situado a Pilar Rubio en el foco de la polémica, acusada de haber recibido un trato preferente en un hospital privado. "Soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la Moraleja de Sanitas para que entrases tú con tu hijo", escribió dicho usuario, Jorge García Rubio, en su cuenta de Twitter.

Al parecer, los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando la colaboradora de El Hormiguero acudió al centro médico con uno de sus tres vástagos, que estaba enfermo. Y los responsables del centro no dudaron en anteponer su caso al de otro menor, según el testimonio del padre, que tuvo una enorme repercusión de forma inmediata.

Hola @PilarRubio_ soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la moraleja de @sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor. October 6, 2019

"La cuestión es que estando dentro del triaje y nos echaron para que entrase Pilar Rubio, y precisamente es ahí donde se evalúa la urgencia/prioridad del caso, no antes", explicaba en otro mensaje la pareja del ultrajado.

.@PilarRubio_ hoy nos han echado de la consulta de @sanitas mientras nos atendían para q entraras con tu hijo. Cuando nos han hecho salir creíamos que era una ambulancia, pero no, era un tema de prioridad social. Espero que no te hayas dado cuenta, la salud esta por encima de eso — IAD (@IreAlonsoDor) October 6, 2019

La presentadora ha optado por guardar silencio y evitar entrar en polémicas, mientras que el hospital sí se ha pronunciado, pidiendo más información al padre de lo sucedido. La conversación continuó por el mismo medio, y las respuestas del padre quedaron reflejadas también en Twitter: "Nos hicieron salir a mitad de triaje clínico, mientras mi hijo lloraba por los dolores, para que se pudiera atender al hijo de Pilar Rubio. Por lo que no hubo criterio médico para priorizar a su hijo sobre el mío. Gracias." "Y así queda reflejado en la reclamación por escrito y para la que no hemos recibido respuesta. Solamente hemos recibido un “lamentamos lo ocurrido y esperamos que no vuelva a ocurrir” por privado", concluyó Jorge García Rubio.