Paco Arévalo le 'mete fichas' a Jeniffer López

El humorista Paco Arévalo sorprendió a todos sus seguidores en la red social twitter con un tweet en el que intentaba ligar con la artista de origen puertorriqueño Jennifer López.

El valenciano citó un vídeo de la cantante y escribió que era uno de los muchos admiradores que tiene en España. A ello añadió que "me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas".

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8 19 de outubro de 2018

Las bromas no tardaron en llegar y varias fueron las respuestas con retranca. "Tienes posibilidades, Arévalo. Tu no te desanimes", le dijo una usuaria. "¡A por ella, tigre!", le dijo el usuario Álex Fidalgo, mientras otro indicó que "Dile que eres Danny Devito, tio. Yo creo que puede colar". Después de ello en su timeline se vieron varias respuestas, algunas amistosas y entrado al juego y otras no tanto.