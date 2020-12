Pablo Rivero habla por primera vez de su novio y su hijo: "No es ningún pecado"

Pablo Rivero, al que muchos españoles conocerán como Toni Alcántara de Cuéntame lo que pasó, ha compartido por primera vez una serie de declaraciones en torno a su novio y su hijo.

A través de Instagram, Rivero compartió una publicación en la que se le puede ver acompañado de su pareja y su hijo. "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella", afirma en la publicación.

Continúa señalando que "en casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos".

Además, y a raíz de esta publicación de Instagram, Pablo Rivero charló en una entrevista con la revista Shangay, centrada en temas LGTBI. El actor ha afirmado que "este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay".

"Siempre he sido muy libre. La gente que me conoce sabe que soy muy transparente", y ha añadido que "cada día salen nuevas agresiones LGTBIfóbicas y siento una parte de responsabilidad. Así que, si yo puedo influir en algo gracias a las redes sociales, por qué no voy a contar cómo es mi familia si hay muchas otras así…", afirma. "No es ningún pecado", insiste.