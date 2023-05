Pablo Motos, operado de urgencia tras un "susto"

Pablo Motos ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir la rotura casi total del tríceps. Así lo anunció el propio presentador este lunes a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que subió una foto suya desde el hospital en ropa interior y con el brazo en cabestrillo.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco", escribió el conductor del programa El Hormiguero.

Además, Motos finalizó su publicación expresando el "susto" que se llevó con este problema muscular y asegurando que en la noche de este lunes explicará más detalles del tema, por lo que se da por hecha su presencia en su programa.

El post del presentador se llenó rápidamente de mensajes de ánimo y preocupación enviados por sus seguidores, entre los que se encuentran los de famosos como los actores Miguel Ángel Silvestre, Elena Furiase y Álex González; artistas como Laura Pausini, Luis Fonsi y Melodi; o el del escritor y periodista Máximo Huerta.

¿Cómo se hizo la lesión?

Aunque Pablo Motos no se explayó sobre las causas de la lesión, la principal hipótesis es que esta se pudo producir practicando deporte.

De hecho, 20 Minutos –citando fuentes cercanas al presentador– confirmó esta sospecha al explicar que el incidente tuvo lugar mientras entrenaba.

No es la primera vez que Motos sufre un percance relacionado con la práctica deportiva, ya que anteriormente ya tuvo que ser intervenido en su hombro izquierdo y en sus redes sociales ha dado cuenta de otros muchos accidentes.