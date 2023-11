Pablo Motos estalla contra la amnistía: "Siento vergüenza de ser español"

Pablo Motos mostraba este jueves en El Hormiguero su total oposición al pacto alcanzado entre el PSOE y el independentismo catalán de cara a la investidura y lo hacía con un discurso que rápidamente se ha hecho viral.

El espacio de Antena 3 abordaba la noticia de la mano de Cristina Pardo, que, como es habitual, situaba el tema sobre la mesa de debate. "Lo que ha hecho el PSOE ha sido presentar su acuerdo de investidura con ERC. Es bastante llamativo por la cantidad de cesiones del PSOE y las pocas renuncias del independentismo. Se pacta la amnistía, se pacta un mediador para seguir los pactos como si fuéramos una democracia anómala o amorfa, se pacta el traspaso de las competencias de Cercanías cuando incluso el Gobierno en algún momento dijo que podía ser ilegal y después se pacta una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros", sostenía Pardo.

La primera intervención de Motos, contenida, llegaba poco después y con humor: "El PSOE dice que habrá cesiones también por parte de Puigdemont. Igual se corta el flequillo"

Pablo Motos: “Nunca había sentido vergüenza de ser español". pic.twitter.com/2nFPnbCBM2 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 3, 2023

Poco después, era Tamara Falcó la que encendía la mecha de Motos. La cocinera, noble e influencer se preguntaba cómo se podía frenar todo esto y Motos tomaba la palabra: "Yo no sé cómo frenarlo, pero te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajara fuera y me preguntaran de donde soy diría europeo, porque no quiero decir que soy español, un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre".

Por su parte, Rubén Amón señalaba que "en las redes sociales dirán que esta tertulia es el reflejo de un grupo de fachas, que se rebela contra un gobierno progresista. Pero es que el escándalo es totalmente unánime, también lo es para los propios socialistas". Motos, entonces, sentenció: "Me rebelo absolutamente a esta mierda de no poder tener libertad de expresión, a cambio de que no te digan una palabra".