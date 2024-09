Pablo Motos o David Broncano: ¿Quién tuvo más audiencia en su primer duelo?

Los números cantarán pero, mientras que no salen los datos de audiencia, la noche televisiva de este lunes se saldó en España con un auténtico duelo entre La revuelta, con David Broncano al frente —exconductor de La resistencia, de Movistar Plus+ y el último y millonario fichaje de La 1 para el prime time de las 21.40 horas, de lunes a jueves— y el ya veterano El hormiguero, de Antena 3, con Pablo Motos y una entrevistada inédita: Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar y nieta del Rey emérito, don Juan Carlos.

"He estado a punto de romper España cuando aquí justo es lo contrario a lo que se va a hacer". Ni transcurrido un minuto de programa, David Broncano aludió, en tono satírico, al debate político por su fichaje por RTVE, que ha vivido este lunes su esperado desembarco con premisas como: "No hemos venido a hacer propaganda del Gobierno".

El "almirante" David Broncano, como se le identificaba en los créditos iniciales, ha hecho su entrada como un ciclón, llevándose por delante pancartas en las que podía leerse "barreras" o "desigualdad", pero se ha frenado antes de estamparse contra la bandera de España.

"No me ha puesto Pedro Sánchez aquí como si fuese el tonto del pueblo. No cobro 14 millones de euros, lo he intentado pero es que hay que pagar a esta gente. Ni el dinero sale de los enfermos de Ela ni de la Guardia Civil. No hemos venido a hacer propaganda del Gobierno; quien haya dicho eso, no ha visto el programa nunca", apuntó.

David Broncano con Aitor Francesena. RTVE-EFE

Ha habido múltiples guiños para la competencia. Así, Grison, otro de sus colaboradores imprescindibles, ha descubierto en su pecho dos tatuajes con los que, paradójicamente, cubrirse las espaldas: uno de Pedro Sánchez al lado de otro de Pablo Motos. Y como entrevistado se llevó a Aitor Francesena, cinco veces campeón del mundo del surf adaptado.

Por su parte, Victoria Federica celebró su 24 cumpleaños en El hormiguero invitando al equipo a una tarta de chocolate que ella misma compró, aparte de otra, con velas incluidas, que tenía preparada el programa.

Victoria Federica, en El Hormiguero. EL HORMIGUERO

La nieta del Rey emérito confesó que le encanta la fideuá "con socarrat y alioli". También dijo: "De España me gusta todo; el estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que tenemos".

Afirmó, asimismo, que su mejor decisión fue aceptar participar en el concurso El desafío, donde se la vio, en primicia, haciendo una coreografía aérea.