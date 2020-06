Pablo Alborán se sincera en Instagram: "Soy homosexual"

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual". El cantante Pablo Alborán ha publicado un vídeo en Instagram en el que por primera vez habla abiertamente de su orientación sexual, confirmando que es gay tras años de rumores. "Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", explica en la grabación.

El artista malagueño se refirió al peculiar momento actual, marcado por la pandemia del coronavirus, en el que "todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace felices y lo que no", y lamentó que en ocasiones "nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores". "Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... Cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso", relata el cantante, que siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada.

Así, aunque Alborán insiste en que él nunca ha tenido problemas en su entorno personal o laboral por ser homosexual, es consciente de que otras personas pueden no tener su misma suerte. "Espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien", asegura, aunque a continuación aclara que, principalmente, su salida pública del armario es una decisión personal. "Lo hago por mí", subraya, en su afán por ser "coherente, consecuente y lo más responsable posible" consigo mismo.

Tras publicar el vídeo, las muestras de cariño se multiplicaron en las redes. Y fueron muchos los compañeros de profesión que quisieron transmitirle su cariño, como Lola Índigo o Malú, entre otros muchos. "Te quiero, hermano", comentó Alejandro Sanz, en la línea de Manuel Carrasco: "Abrazo fuerte amigo! TQ!". Por su parte, Vanesa Martín se explayó un poco más y se mostró muy orgullosa de Alborán. "El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella", escribió.