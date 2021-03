Ortega Cano responde a Rocío Carrasco: "Desacertada estuvo ella"

El tsunami generado con la emisión de Rocío, la verdad para seguir viva ha salpicado a tres familias: los Flores, pero también los Ortega y los Mohedano.

Rocío Carrasco señaló en el programa que viendo a su madre feliz el día de su boda, ella se sintió feliz: "Todo lo que fuera para que ella estuviera bien y contenta". Sin embargo, también aseguró que el enlace de Rocío Jurado con el torero José Ortega Cano fue una "decisión desacertada" para su madre, añadiendo un "desgraciadamente ella lo decidió así porque estaba enamorada".

Este zasca sentó nada bien al extorero, quien defendió su amor por la chipionera. "Rocío Jurado se casó enamoradísima de mí y yo de ella, y fuimos muy felices, no me parece justo que se hable lo contrario en los medios". Ortega Cano, que adoptó a dos niños con la chipionera —Fernando y Gloria Camila—, reconoció que no vio la emisión del documental por recomendación médica. "No, no lo pude ver. Estuve con la tensión muy alta. Me dijo el médico que mejor me quedara en la cama".

Rocío Carrasco muy enigmática explicó que "a José siempre le tuve muchísimo cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes". Una declaración que tuvo su respuesta: "Yo no le deseo nada malo ni a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes le sigo teniendo cariño", dijo el exdiestro, delicado de salud.

Los Mohedano, por su parte, han cerrado filas con su sobrina y mantienen de momento el silencio. Pero su apoyo sí lo tiene.