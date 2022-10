Ortega Cano, a Ana María Aldón: "Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!"

La reaparición televisiva de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa, coincidiendo con el regreso a los platós de la veterana periodista tras superar un cáncer de mamá, dejó varios titulares memorables. El diestro le contó a la presentadora cómo está su matrimonio con Ana María Aldón y aprovechó para enviarle un romántico mensaje a la que todavía es su esposa. Así, incidió en que él está enamorado de ella y le gustaría salvar su relación, si bien confesó muy resignado que los sentimientos de su mujer son contrarios a los suyos.

"Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así", dijo el torero.

El matrimonio todavía no se ha divorciado, por lo que Ortega Cano le lanzó una petición en directo. "Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", declaró ante la audiencia.