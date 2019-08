La Orquesta de Filadelfia ha cancelado la actuación del tenor español Plácido Domingo prevista para el próximo 18 de septiembre dentro del concierto de inauguración de temporada, tal y como ha confirmado la institución.

La orquesta ha confirmado que "retira su invitación" a Domingo tras conocerse las acusaciones de nueve mujeres contra el tenor por acoso sexual. La Orquesta de Filadelfia ha adelantado además que los cambios en el programa y los nuevos artistas se anunciarán más adelante.

Ésta es la primera cancelación tras las denuncias de acoso. Por el momento, la presidenta del Festival de Salzburgo en Austria, Helga Rabl-Stadler, ha confirmado en un comunicado que el certamen mantendrá las funciones previstas para el 25 y el 31 de agosto de la ópera Luisa Miller de Verdi en las que actúa el tenor Plácido Domingo, que este martes ha sido acusado por nueve mujeres de acoso sexual.

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Además de su competencia artística, me impresionó desde el principio su trato cariñoso hacia todos los empleados del festival", ha explicado Rabl-Stadler en un comunicado. A día de hoy, las entradas para el espectáculo del 25 de agosto ya están agotadas, mientras que todavía quedan para el del 31 de agosto.

"Conoce todos los nombres, desde el conserje hasta la secretaria. Nunca deja de agradecer a nadie que le ayude con cualquier asunto, por pequeño que sea. Si las acusaciones en su contra hubieran sido expresadas dentro del Festival, estoy segura de que habría oído hablar de eso", ha apuntado.

Patricia Wulf se reafirma y Domingo asegura que las acusaciones son "inexactas"

La mezzosoprano Patricia Wulf, una excantante de ópera que ha acusado al tenor Plácido Domingo de acoso sexual, se ratificó en sus acusaciones y dijo tener un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la Ópera de los Ángeles.



"Mi relato de lo que ocurrió es exacto", dijo a Efe Wulf, de 61 años, quien en su currículo asegura haber cantado "en múltiples ocasiones" con Plácido Domingo en la Ópera Nacional de Washington, institución de la que el cantante español fue también director artístico y director general.



"Tengo un testigo que respaldará esto", añadió la artista retirada, quien excusó dar más detalles del caso porque, dijo, "es muy difícil hablar de ello".



En una entrevista de tres a cuatro horas con la agencia Associated Press, Wulf señaló que "cada vez que salía del escenario" Domingo la esperaba, se le acercaba mucho y en un susurro le decía: "'¿Patricia, tienes que marcharte a casa esta noche?".



Domingo, de 78 años, dijo en un comunicado a AP que siempre creyó que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas", y que las "alegaciones" de "individuos anónimos" que cita la agencia "datan al menos de 30 años atrás" y son "profundamente preocupantes" e "inexactas".



"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándar", añadió el artista.

La soprano Davinia Rodríguez respalda al tenor

La soprano Davinia Rodríguez ha respaldado al tenor español Plácido Domingo, asegurando en declaraciones a Europa Press que "jamás" ha sentido "el más mínimo indicio" de acoso cuando ha trabajado junto a él.



Rodríguez ha compartido escenario en diversas ocasiones con Domingo, como por ejemplo en el año 2016 en Viena con un montaje de Macbeth o más recientemente en China con la ópera Thais, de Jules Massenet.



"Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro. Cada vez que he podido compartir producción con él me ha demostrado tanto a mí como a cada unos de mis compañeros y trabajadores del teatro, desde el más alto cargo al mínimo, el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto le caracteriza", ha señalado la soprano española.



Esta defensa del cantante se suma a la de la soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, quien ha resaltado en declaraciones a Europa Press que ella "nunca" se ha visto en esa situación de acoso y que el cantante es "un perfecto caballero".