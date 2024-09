Un orgullo para Vilagarcía: Pablo Galiñanes estará en la nueva temporada de 'La Voz'

La historia de superación de Pablo Galiñanes conmueve a los vecinos de Vilagarcía. Este joven, marcado por un glaucoma, estará en la próxima edición de La Voz.

Pablo nació con una enfermedad congénita degenerativa que se llama glaucoma, que afecta al nervio óptico y que se suele dar en personas mayores; pero cuando es congénito pierdes la vista antes de hacerte mayor.

En una entrevista con el Diario do Salnés, Galiñanes relataba que "con mi ojo izquierdo nunca vi nada. Luz, eso sí, veía luz. Con mi ojo derecho me defendía, más o menos. Llevaba unas gafas con un cristal que parecía "blindado". Me río porque nunca me afectó. De pequeño no usaba bastón, pero pronto necesité bastón y poco después perdí toda la visión. El cambio fue "ligero" y, como te digo, no me afectó demasiado. Yo llevaba toda mi vida preparándome para ese momento. Es lo que hay y no me afectó demasiado. Nunca fui una persona negativa. Solo veo lo positivo de las cosas".

Estas últimas palabras marcan una decisión que cambiaría su vida: dedicarse por completo a la música. Ahora, está un paso más cerca de su sueño, pues La Voz contará con él en su nueva temporada. "Tengo el sueño de ser profesional. Me gustaría ser cantautor; pero solo si surge. Procuro ser realista y por eso estoy en el Conservatorio y ser profesor de música también sería muy bueno para mi. Porque significaría vivir de lo que me gusta".

En las imágenes difundidas por La Voz, Pablo Galiñanes interpreta El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.