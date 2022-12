Onieva ataca al nuevo novio de Falcó: "Sucia rata, iba a ser el padrino de nuestros hijos"

Tamara Falcó vuelve a estar enamorada tres meses después de su ruptura con Íñigo Onieva. El empresario con raíces gallegas Hugo Arévalo, que pertenece a su pandilla desde hace años, es su nueva ilusión. Esta relación habría enfadado a Onieva, pues Arévalo pertenece también a su círculo de amistades.

Según El programa de Ana Rosa, estaría tan molesto que le habría recriminado su "traición" al "ligar con Tamara a sus espaldas" en un chat que tienen con un grupo de amigos. "Sucia rata, eres un trepa, me das asco. Te has saltado todos los códigos de la amistad", estos fueron los mensajes que Onieva mandó al chat directamente hacia Arévalo. Unos mensajes que fueron vistos por todos los participantes y que no obtuvieron respuesta del ahora novio de la marquesa de Griñón. Eso sí, el primo de Íñigo sí se pronunció: "Así se habla —con emojis de aplausos—".

El ex de Tamara, que se encontraba estos días de retiro espiritual haciendo el Camino de Santiago, contestó además este viernes a su vuelta a Madrid a los periodistas con un "muchas gracias" a todas las preguntas. Sí que saltó cuando le preguntaron si en honor a su amigo iban a llamar Hugo a su primer hijo en común. "No, no le íbamos a poner Hugo, él iba a ser el padrino de nuestros hijos", recalcó.

Además, aunque Onieva no cree que sea Hugo el que filtrase los vídeos de su infidelidad, sí cree que ha filtrado otras informaciones acerca de Tamara. "Ese no, pero otras informaciones sí", confesaba el empresario en las puertas del restaurante que representa.