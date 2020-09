Omar Montes acaba ensangrentado tras emprenderla a golpes en plena calle

Omar Montes ha vuelto a protagonizar un polémico vídeo y de una bochornosa escena. El conocido cantante acabó con la cara ensangrentada tras enfrascarse en una virulenta pelea en plena calle. La reyerta fue grabada y en las imágenes se ve al ex de Chabelita y a sus amigos encararse con un joven que grita: "¡Yo no he sido!".

Montes, enfrascado en la trifulca, le grita: "¡Maricón de mierda!", un insulto que ha sido muy criticado. Varios de sus amigos acuden armados con vallas, con la aparente intención de seguir golpeando al joven, aunque en medio de la contienda se escucha a uno intentar apaciguar los ánimos, con una angustiosa advertencia: "¡No, no! ¡Que lo matáis! ¡Que os buscáis la ruina!".

Tras filtrarse las vergonzosas imágenes, en las que por cierto ni él ni ninguno de los implicados llevaba mascarilla, el artista anunció su intención de desaparecer de las redes sociales. Sin referirse explícitamente a lo ocurrido, publicó un vídeo en el que afirma que va a estar "desconectado de las redes durante un tiempo". "Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal", aseguró en su perfil de Instagram.