Ofelia, de 'Masterchef', cuenta en 'Viajeros Cuatro' una traumática anécdota en el mar

A Coruña fue el lugar escogido por Viajeros Cuatro para su programa de este lunes 1 de agosto. Entre los embajadores de este nuevo capítulo, en el que recorrieron varios puntos de la provincia –como Betanzos, Padrón, Sobrado, Pontedeume, Sada, Malpica de Bergantiños y Caión– los de Mediaset contaron con rostros conocidos como Diego Losada, presentador de En Boca de Todos, Taxungueiras y Ofelia, polémica exconcursante de Masterchef.

Precisamente la antigua aspirante fue la protagonistas de uno de los momentos más destacados del programa.

La santiaguesa navegaba con un pescador de Malpica cuando empezó a hablar de sus inicios en la cocina. "Lo hice por subsistencia. Mi madre no sabe ni encender un hornillo, pero mi abuela paterna hacía unas galletas de nata que a día de hoy no he conseguido que me salgan", contó emocionada.

Acto seguido, habló de que es una apasionada de los productos del mar, aunque la pesca reconoció que non es lo suyo. Y precisamente sobre el mar acabó contando una anécdota traumática que vivió en su propia piel. "En el mar soy muy valiente y eso que estuve a punto de morirme aquí, en una de las playas de A Coruña". Tras preguntarle el reportero los motivos, la gallega respondió que su padre la tenía en brazos y la perdió en una ola. "Como llevaba una especie de bañador con flotador salí a flote, pero me tuvieron que reanimar", añadió.