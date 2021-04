Ofelia, la concursante compostelana de MasterChef a la que todos odian

Ofelia Hentschel se ha convertido, sin duda, en la concursante más famosa de MasterChef 9. Y no solamente por su platos, sino por una personalidad que ella misma define como "intensa". Así, la joven compostelana de 29 años, con raíces familiares en Moraña, afirma estar diagnosticada de hiperactividad desde los seis años, lo que la caracteriza por un nerviosismo y dispersión en los fogones difícil de sobrellevar para el resto de concursantes.

Pese a todo, la participante no parece actuar con maldad o una excesiva competitividad, sino que todo se debe a su patología. No obstante, ello no implica que el resto de aspirantes carguen contra ella dado que su forma de ser y comportarse los lleva al límite en un programa en el que, ya de por sí, la presión es una constante.

Con todo, hasta el mismo Jordi Cruz ha salido en su defensa haciendo saber al resto que deben "corregir errores, ayudar y asumir responsabilidades, no criticar".