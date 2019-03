Obregón, en 'Land Rober': "La pesadilla de mi hijo terminó"

"La pesadilla de mi hijo ha terminado". Fue en el Land Rober Tunai Show donde Ana Obregón habló de la salud de Alex Lequio, tras siete meses de tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. La actriz y presentadora zanjó así cualquier posibilidad de que Roberto Vilar le siguiese preguntado por cómo se encontraba el hijo que tuvo con Alessandro Lequio, que ahora tiene 26 años y que desde marzo de 2018 se enfrenta a una dura enfermedad.

Una relajada Ana Obregón siguió después participando de las bromas del humorista de Viveiro, al que le confesó que conoció al rey Juan Carlos en una discoteca hace muchos años. También habló de su archienemiga Antonia Dell'Atte, pareja de Alessandro Lequio cuando este inició su relación con la famosa bióloga. Vilar fingió que hablaba por teléfono con la italiana. "Dice que te adora", le espetó a Obregón, que contestó, con humor: "Seguro que Antonia no llama... bueno, si le habéis pagado es posible que sí".

