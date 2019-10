Nuria Bermúdez reaparece en televisión diez años después

Fue uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla hace más de una década, conocida por sus romances con futbolistas y sus colaboraciones en programas de corazón o entretenimiento, como Crónicas Marcianas, pero llevaba diez años alejada de los focos y dedicada a su familia. "Ahora en vez de vender un jugador te vendo un robot de cocina. Si quieres te hago una demo", desveló Nuria Bermúdez en su reaparición televisiva, en Espejo Público.

En su conversación con Susanna Griso, la exagente deportiva reveló que ahora es una mujer de su casa que se dedica a cuidar de su hijo. "Ahora me gusta estar en un plano más anónimo, no me importa colaborar en un programa, pero no quiero exponer mi vida privada; no todo vale", aseguró Bermúdez, que saltó a la fama por su aventura con Antonio David Flores y varios futbolistas —contó que mantuvo escarceos con Roberto Carlos, David Beckham o Cristiano Ronaldo—. Al hablar de su época de famosa, no se mostró en absoluto nostálgica: "Pagas un peaje demasiado caro".

Fue precisamente con un futbolista con quien 'sentó la cabeza': Dani Güiza. Con el sevillano estuvo tres años y tuvo un hijo, dejando a un lado los platós.