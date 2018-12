El nuevo look de Neymar revoluciona las redes

Neymar ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo peinado que no ha dejado indiferente a nadie. No es la primera vez que el brasileño hace estallar las redes de comentarios sobre sus llamativos looks, que han pasado desde sorprendentes tintes a extravagantes cortes.

Esta vez, el futbolista ha optado por unas rastas rubias con la cabeza rapada. Así lo mostraba en sus redes sociales, donde posaba con su peluquero.

Las redes no tardaron en reaccionar a este nuevo aspecto del brasileño y pronto se llenaron de numerosos comentarios y divertidos memes.

Neymar sorprende con su nuevo look.



Mira los mejores memes en redes sociales.https://t.co/iux6iVyGhC pic.twitter.com/6l0WPEqF1X 21 de decembro de 2018

Encontré el significado del peinado de Neymar, no se roben la luz. pic.twitter.com/Y0P5rdyrD0 — Max ♕ (@MaxPower1737) 20 de decembro de 2018

Se le han pasado un poco los spaghettis a Neymar en su nuevo peinado. pic.twitter.com/qKsvGCCqlt — Luckia (@luckia_es) 20 de decembro de 2018