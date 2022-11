Nuevo error geográfico de un pretendiente de 'First Dates': "¿Euskadi es Galicia?"

La cita entre el vasco Pau y el murciano José Ángel en First Dates dejó un nuevo error geográfico de bulto, algo que ya se ha convertido en habitual entre los comensales del programa presentado por Carlos Sobera.

Hace poco, una pretendiente se preguntó si Valencia estaba en Andalucía y este miércoles el gazapo incluía a Galicia.

En concreto, el murciano se dirigió a su compañero de mesa para interesarse por su procedencia. "¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en la vida, ¿está en Galicia?", preguntó José Ángel. "¿Suena a gallego?", replicó Pau. Y su pretendiente insistió: "Está en Euskadi, ¿? Todas las comunidades esas son iguales".

Sin salir de la materia geográfica y turística, José Ángel hizo todo un alegato sobre su tierra. Le dijo a Pau que si no había ido a Murcia no se perdía nada. Y así resumió los encantos de su ciudad. "En media hora has visto las cuatro cosas que hay". Al final añadió: "Tenemos unm río contaminado, la catedral que es muy bonita y las tascas, no todo el mundo tiene tascas y tres quintos por un euro".

A todo esto, la cita fue muy bien: "Somos las dos personas más chulas del mundo".