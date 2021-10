C. Tangana y Nathy Peluso publicarán este viernes Ateo junto a un vídeo en el que se le puede ver tirando del pelo a la cantante argentina, una imagen que le puede suscitar nuevas críticas por machismo que ha tratado de parodiar con un vídeo en el que participan Elisabeth Duval y Josep Pedrerol, entre otros.

En el vídeo que publicó este martes en sus redes sociales el madrileño, con unos emoticonos que parecen expresar miedo, se puede ver una tertulia en un programa imaginario llamado Que hablen en la que participan, además de los citados, Cayetana Guillén Cuervo y Miranda Makaroff, que precisamente estaba presente en la polémica foto de Tangana en un yate rodeado de mujeres en bikini este verano.

En esta tertulia sobre "las imágenes polémicas de C. Tangana tirando del pelo a Nathy Peluso", a la que asisten espectadores con gafas 3D comiendo palomitas, Pedrerol tacha el vídeo de "provocación", Duval trata de dar un contexto social a las críticas, mientras se puede ver de fondo otra imagen del vídeo en el que Peluso sostiene la cabeza cortada de Tangana.

Se intercalan imágenes de youtubers que lanzan opiniones como que "este tipo de cosas las hace Pucho (C.Tangana) para compensar que la tiene pequeña" o que "estáis comentando la mierda del pelo y está esta señora en chichi".

Para finalizar, aparece la toma en la que Tangana pega un tirón de pelo a Peluso para obligarle a inclinar hacia atrás la cabeza, con rótulos de sus nombres, de la canción y de la fecha de lanzamiento, el 8 de octubre.

REACCIONES. Esta promoción ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Los usuarios de Twitter, como hacen habitualmente, han expresado sus sentimientos de amor y odio hacia el contenido.

