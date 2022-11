Nueva pareja sorpresa: Laura Escanes y Álvaro de Luna

Laura Escanes está "enamorada" de nuevo. Así lo asegura la revista Lecturas, que este miércoles publica varias fotos de la influencer besándose con el cantante Álvaro de Luna.

Las imágenes fueron tomadas durante un viaje a Tenerife que la pareja realizó recientemente junto a otros amigos. En las fotografías, la influencer y el cantante sevillano se muestran muy cómplices. Y es que, según asegura la publicación, ya estaban juntos cuando se anunció su ruptura con Risto Mejide, a finales del pasado mes de septiembre.

Horas antes de que la noticia saliera a la luz, Escanes desveló en Instagram cómo se siente tras el final de una relación tras siete años y una hija en común. "Poco a poco es la frase que más me repito últimamente. No ha sido un mes fácil, evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que me hacen sacar lo mejor de mí [...] Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su montaña rusa, así que no os sabría decir. Pero estoy, que no es poco", apuntó la influencer.

En las últimas semanas a Laura Escanes también se la relacionó con el youtuber Míster Jägger, rumor que ella misma desmintió.