La historia se repite. La leyenda de que Leonardo DiCaprio no tiene parejas que superen los 25 años de edad suma un nuevo capítulo con el último romance que se le atribuye al afamado actor: Vittoria Ceretti.

La italiana, nacida en Brescia en junio de 1998, es una de las modelos más importantes del panorama internacionalidad en la actualidad. Prueba de ello es que las grandes marcas se pelean para contar con sus servicios, como Dolce & Gabanna, Versace, Chanel o Loewe, con algunas de las cuales ya ha trabajado.

Recién separada de su ya exmarido, el DJ Matteo Miller, Ceretti se ha dejado ver paseando con DiCaprio por Santa Bárbara, California, donde ambos fueron fotografiados ataviados con ropa casual mientras degustaban unos refrescantes helados.

Sin embargo, la relación entre ambos pudo haberse iniciado unos meses antes, pues a finales de mayo los dos mantuvieron al menos un encuentro en Francia con motivo del estreno de Killers of the Flower Moon, la nueva película protagonizada por DiCaprio, que fue estrenada en esas fechas en el prestigioso Festival de Cannes.

Lo llamativo de esta relación es que la joven modelo, que inició su carrera a la temprana edad de 14 años, cumple a rajatabla la controvertida norma no escrita de DiCaprio, quien a sus 48 años ha sido criticado en no pocas ocasiones por mantener romances con mujeres que no superan en ningún caso los 25 años –justo la edad actual de Ceretti–, llegando incluso a cortar vínculos sentimentales antes de que estas superasen la barrera de los 26.

Habrá que esperar si Vittoria Ceretti puede romper el maleficio que no pudieron deshacer Gisele Bündchen, Bar Refaeli o Nina Agdal, entre otras, pero la noticia de su relación con Leonardo DiCaprio ya está dando que hablar por la diferencia de edad entre ambos.

Vacaciones en Ibiza

A principios de este mes de agosto, DiCaprio disfrutó de un período de relax en Ibiza. La isla balear se ha convertido en uno de los refugios favoritos del intérprete, que no pudo escapar de otra polémica. Y es que en esta ocasión, el actor fue criticado por sus paseos en barco, muy contaminantes y peligrosos para el medio ambiente.