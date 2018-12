Una 'nota de amor' desata los rumores entre los triunfitos Natalia y Miki

De Albalia a Mikalia. Una presunta nota de amor escrita por Natalia podría estar anunciando el fin del feeling entre ésta y Alba en favor del tercero en discordia: Miki.

El acercamiento entre la primera finalista de Operación Triunfo y el egarense se ha hecho más que evidente en los últimos tiempos, alcanzando su clímax en el último chat. Según mostraron las cámaras, Natalia le escribió una nota a Miki en referencia a la canción Another stupid love song, compuesta por la propia concursante y que sonó el día anterior. "Poco se habla de que la canción que me pusieron ayer de la sueca es la que va sobre ti", escribió la pamplonesa en la nota.

La historia desató rápidamente las suspicacias de los fans, para los que no pasó desapercibido el contenido del tema, donde se pueden escuchar frases como "podríamos estar enamorándonos" o "dime qué pasaría si nos viésemos en otra vida".

FIN DE ALBALIA. Aunque Miki y Natalia han mostrado su complicidad desde el principio del programa, los espectadores siempre apostaron porque la relación que acabaría triunfando sería la de la pamplonesa y Alba, algo que podría estar cambiando.

Previamente al asunto de la nota, ya habíamos visto una prueba del nuevo binomio amoroso –Mikalia–, cuando Natalia consoló a su compañero después de un mal día sobre el escenario. "La gente no te recordará por una actuación en la que has desafinado un poco", le dijo la joven a Miki mientras lo abrazaba y cubría de besos.

Natalia animando a Miki tras el repaso de gala: "Es muy difícil relativizar las cosas aquí, pero te vas a dar cuenta que es tan tonto preocuparse cuando salgas, no te merece la pena. La gente no te recordará por una actuación en la que has desafinado un poco"💙 #OTDirecto6DIC pic.twitter.com/hQhO74Ub6W