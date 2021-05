Norma Duval desvela que el coronavirus le ha dejado secuelas en la voz

La 'vedette' Norma Duval anunció ayer que el coronavirus le ha dejado secuelas en la voz. "No la recuperado bien", señaló la artista, que sustituirá a Bárbara Rey en el programa 'El Desafío' de TVE-1.

Norma Duval, que recibió hace pocos días la vacuna del covid-19, estuvo ocho días ingresada con neumonía bilateral en el mes de septiembre.

Sobre su estado de salud, la 'vedette', de 65 años, comentó: "Tengo mis reservas con la prueba de la apnea. Tengo que ir a revisarme ahora, pero la voz no me ha quedado muy bien, no he recuperado bien mi voz", dijo a la revista Hola!.