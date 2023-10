De Niro, sobre su paternidad a los 80 años: "No hay nada más fácil"

Robert de Niro tiene pendiente estrenar en cines Los asesinos de la luna. Dirigida por Martin Scorsese, la película llegará a las salas el próximo 20 de octubre, mientras tanto, el célebre actor de El Padrino se ha sincerado sobre su reciente paternidad a los 80 años y asegura que "no hay nada más fácil".

De Niro se ha labrado una sólida trayectoria como actor dentro de la industria cinematográfica de Hollywood con películas como Taxi Driver, Toro salvaje o La misión. Pero también se ha enfrentado al reto de la paternidad en no pocas ocasiones desde que tuvo a su primer hijo en 1971.

Fue en mayo de 2023 cuando el protagonista de Los asesinos de la luna dio a conocer en una entrevista con ET Canada la noticia sobre el nacimiento del que ahora es su séptimo hijo. Y ahora, a sus 80 años, De Niro se ha sincerado sobre su reciente paternidad, fruto de su relación con su actual pareja, Tiffany Chen.

El oscarizado actor le ha asegurado a The Guardian que "no hay nada más fácil". "Es lo que es. Está bien. Es decir, yo no me encargo de lo más duro. Estoy ahí, apoyando a mi novia. Pero es ella quien hace el trabajo. Y tenemos ayuda, que es muy importante", reconoce De Niro.

Pero también admite, lleno de franqueza, que, pese a su dilatada experiencia como padre, de lo que más disfruta en este momento es "`Todo! Con un bebé es diferente de con mi hijo de 11 años. Y mis hijos adultos. Mis nietos. Todo es diferente". Y, al preguntarle por qué, De Niro explicó que se debe a que no habla de la misma manera con sus ya adultos vástagos, con cómo lo hace con su bebé o, del mismo modo que con el de 11, "aunque es bastante inteligente", concluyó el intérprete.

Así, feliz por ser padre de nuevo a los 80 años, este séptimo hijo de De Niro se une a Elliot, de 25 años, y Helen, de 11, que tuvo con Hightower, de la que se divorció en 2018; Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, con su primera mujer, Diahnne Abbott; y los mellizos de 27 años, Aaron y Julian, que tuvo con su expareja Toukie Smith. De esta forma, el recién nacido se lleva 51 años con su hermana mayor Drena.