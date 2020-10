"Ninguna chica se merece eso"

El sexto programa de La isla de las tentaciones empezó mostrando la esperada reacción de la concursante Melyssa tras ver las imágenes en las que su novio Tom Brusse le era infiel. Tras su fuerte reacción al ver un simple tonteo de Tom, ahora ha explotado al comprobar cómo finalmente se había besado en dos ocasiones con una de las tentadoras. "Me quiero morir", decía entre lágrimas mientras su compañera Melodie intentaba consolarla.

El shock de la joven era tal que se dirigía hacia Sandra Barneda y casi arrodillada le pedía irse y no seguir viendo más imágenes, dejando a la presentadora perpleja y preocupada.

Finalmente, Melyssa salía de la hoguera acompada de su compañera Melodie y no continuaba viendo más imágenes, por lo que se quedó sin saber que Tom había protagonizado el primer edredoning de la edición.

Mientras todas sus compañeras se llevaban las manos a la cabeza, perplejas, Melodie no dudó ni un momento en ir junto a Melyssa, sentarse con ella, abrazarla y decirle unas palabras por las que en las redes ya se la ha definido como "la amiga que todo el mundo debería tener".

Los usuarios de las redes se volcaron con la reacción de la concursante a la que definieron como "la amiga que todos queremos tener"

Mientras Melyssa decía que se quería morir y que necesitaba hablar con Tom, Melodie le recordó que ya había hablado con él, y le preguntó si había servido de algo. Tras la pregunta retórica, continuó: "No te puedes hundir por un tío así, por un tío que te ha hecho eso a la mínima de cambio. Que no le dejabas ser él... claro, porque él quería ser un cerdo" comenzó.

Seguidamente, la camarera añadió: "Menos mal que has venido aquí. No ha servido de una mierda que fueras, porque no le importas una mierda. Abre los ojos, tía, por favor, que no te merece un tío así", dijo, mientras se le quebraba la voz.

"No tienes que ponerte a pensar en lo bien que te trataba ni en que no vas a encontrar a nadie como el. Ese es el tema, que no encuentres nunca a nadie más como él. Era todo fingido", concluyó.

Después, en conversación con los cámaras, añadió que "ni Melyssa ni ninguna otra chica en el planeta se merecen que les hagan eso".

Al día siguiente, mientras continuó ayudando a Melyssa, que se planteaba perdonar a Tom, le pidió que entendiera que, aunque ella era tan buena que no lo entendía, había personas que hacían daño. En las redes, todo su discurso se volvió viral y fue muy aplaudido entre quienes se emocionaban, pedían una amiga así o se identificaban con las dos concursantes del programa.

"Melodie Reina de España. Cada vez que abre la boca es para aplaudir", publicaba un usuario. "Todas hemos vivido una situación así en algún momento, las amigas como Melodie se merecen el cielo". "La que siempre tiene un tampón a mano, la que te dice lo que no quieres oír a riesgo de que te enfades con ella, la que te saca de fiesta cuando estás mal, a la que pides que hable por ti cuando vas borracha. Melodie, la mejor amiga que merecemos", fueron otros de los comentarios.